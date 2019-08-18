Подделывая документы, тамбовское предприятие уклонилось от 10 миллионов налога

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-18T13:01:47+03:00

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Тамбовские следователи возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 199 УК РФ, по факту уклонения от уплаты налогов на прибыль организации, которая занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

По версии следствия, с января 2017-го по март 2018 года сотрудники предприятия (на данный момент лица еще устанавливаются) умышленно включали в декларацию по налогу на прибыль за 2017 год ложные сведения. Конкретнее: они не указали в состав внереализационных доходов сумму кредиторской задолженности, которая составляла более 50 миллионов рублей. Таким образом организация уклонилась от уплаты налога на прибыль в размере более 10 миллионов рублей.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления, а также причастных к его совершению лиц, - добавили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU