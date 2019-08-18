Жителя Тамбовской области, натравившего овчарку на полицейского, отправили в тюрьму

СЕГОДНЯ 12:46 2019-08-18T12:46:44+03:00

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34-летнего жителя Моршанского района признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия и суда, вечером 18 мая 2018-го сотрудник ОМВД проверял заявление женщины о краже у нее велосипеда. Во время расследования полицейский рядом с одним из домов увидел двухколесный транспорт похожий на похищенный. Чтобы получить объяснения страж порядка обратился к хозяину жилища. В ответ пьяный мужчина начал грубить, а затем спустил на полицейского кавказскую овчарку. Выпущенная из вольера собака покусала правоохранителя. Врачи зафиксировали раны и ссадины предплечий, лица, живот и кисти. Позже выяснилось, что обвиняемый купил велосипед у местного жителя, который и совершил кражу.

Как сообщили в региональном СУ СКР, ранее хозяин овчарки уже привлекался к уголовной ответственности по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). И, несмотря на то, что вину он не признал, суд посчитал обвинениями убедительными. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU