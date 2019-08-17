На Тамбовщине отремонтировали дорогу для школьного автобуса

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-17T12:47:46+03:00

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Автомобильная дорога по улице Советская села Старая Казинка Мичуринского района связывает этот населенный пункт с поселком Лесхимучасток. Именно по ней школьный автобус доставляет детей в Староказинский филиал Новоникольской школы. И, к сожалению, последние несколько лет она была сильно разбита. Жители села неоднократно обращались к чиновникам с просьбой привести эту дорогу в порядок. На днях работы по ее ремонту были завершены.

- Средства на ремонт дороги были выделены из консолидированного бюджета Тамбовской области, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Администрация Староказинского сельсовета совместно с администрацией Мичуринского района подготовила проектно-сметную документацию, провела конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. Стоимость муниципального контракта составила чуть больше 4 миллионов рублей. Подрядчиком выступило ООО «Дортранс». На данный момент ремонтные работы завершены на участке автодороги протяженностью 0,49 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU