Потомки тамбовского архитектора Свирчевского просят сохранить его усадьбу

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-17T17:04:43+03:00

Ремонт памятника на перекрестке улиц Советской и Лермонтовской должен завершиться в ноябре этого года, но к работам здесь даже не приступали

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Правнучка тамбовского архитектора Теофила Свирчевского Галина Бабушкина обратилась к губернатору Тамбовщины Александру Никитину с просьбой сохранить дом, в котором жил ее знаменитый предок. О необходимости ремонта разваливающегося памятника говорят уже много лет, но усадьба продолжает разрушаться.

- Уважаемый Александр Валерьевич! По возможности прошу оказать содействие в сохранении объекта культурного наследия, который в реестре числится как «Усадьба инженера Т.А.Свирчевского» ул. Советская/ Лермонтовская,70/22, - пишет на неофициальном сайте руководителя области правнучка инженера Свирчевского Галина Бабушкина. - Феофил (Теофил) Александрович проживал в Тамбове с 1882 по 1907 год. Список работ его обширен. Некоторые из них являются настоящим украшением города Тамбова: здание бывшего дворянского собрания (драматический театр), здание Тамбовского отделения русского музыкального общества ( музыкальный институт ), римско – католический костёл, большое количество красивейших православных храмов, в том числе Церковь Архангела Михаила в Мордово - памятник культурного наследия, часовня в г. Козлове (Мичуринске ), жилые дома, в том числе усадьба - памятник культурного наследия. В доме в свое время проживал Ю. Б. Шмаров – исследователь генеалогии российского дворянства. Усадьба, в которой он жил сам – это история города Тамбова, архитектурный памятник и память об одаренном архитекторе, который так много сделал для своего города. В Тамбове работал его сын Адам - преподаватель строительного техникума, архитектор Дома культуры « Знамя труда» (репрессирован 1930 году), в Тамбове родился мой отец Эдуард Адамович.

Как следует из ответа управления по государственной охране объектов культурного наследия области «Усадьба Т.А.Свирчевского» является многоквартирным жилым домом и находится в собственности городской администрации, а также жителей, приватизировавших здесь квартиры.

- В соответствии с федеральным законодательством требования по сохранению объекта культурного наследия, в том числе выполнения работ по консервации, ремонту, реставрации и приспособлению объекта под современное использование, возложены на собственников, - поясняют в управлении Госохраны памятников. - Сроки выполнения ремонтных работ на памятнике истекают в ноябре 2019 года. В случае их неисполнения в отношении собственников будут приняты меры реагирования, в том числе понуждение в судебном порядке исполнить обязательства по сохранению данного объекта культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU