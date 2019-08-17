В Тамбове до 1 сентября закроют проезд по ул. З. Космодемьянской

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-17T11:53:44+03:00

Здесь будут ремонтировать коллектор

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Специалисты АО «Тамбовские коммунальные системы» обнаружили ненормативную работу канализационного коллектора по улице Зои Космодемьянской. Для нормализации работы необходимо проведение аварийно-восстановительных работ, которые запланированы с 19 августа по 1 сентября.

- В этой связи движение по улице Зои Космодемьянской от дома №2 до дома №6 будет ограничено, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU