Почти 200 тамбовчан поступили в медвузы страны по целевым направлениям

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-17T11:44:39+03:00

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В управлении здравоохранения Тамбовской области подвели итоги целевой приемной кампании 2019 года. В этом году более 470 выпускников школ, пожелавших связать свою жизнь с медициной, получили целевые направления для поступления в медвузы.

В этом году изменились правила целевого приема. Если раньше ребята могли поступить только в тот вуз, который указан в договоре, то теперь они подавали документы по своему усмотрению в любое высшее учебное медицинское заведение России. При этом зачисление происходило на конкурсной основе между целевиками из других регионов. В итоге впервые тамбовские абитуриенты в рамках целевого приема поступили в медицинские вузы Санкт-Петербурга, Твери, Курска, Дагестана. При этом наибольший конкурс отмечен при поступлении в Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н.Бурденко, Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова, Тамбовский государственный университет им.Г.Р.Державина.

- Всего поступило 192 целевика, большинство из которых выбрало такое направление подготовки, как «Лечебное дело» – 107 человек. По специальности «Педиатрия» будут обучаться 63 человека, «Стоматология» – 14 человек, «Фармация» - 6 человек. Один целевик выбрал медико-профилактическое дело, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Ежегодно более 300 тамбовских абитуриентов поступают в медицинские высшие и средние учебные заведения по целевым направлениям. В настоящее время в медицинских ВУЗах обучается более 1,2 тысячи студентов-целевиков.

ИСТОЧНИК KP.RU