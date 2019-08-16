В Тамбовской области отремонтируют уникальные мосты
Тамбовская область получит 205 млн рублей на ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. Соответствующее постановление было подписано главой правительства Дмитрием Медведевым. Эти средства планируется потратить на обновление двух уникальных мостов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии.
- Один из них - мост через реку Ворона на трассе "Тамбов-Пенза"-Рассказово-Уварово-Мучкапский". Протяженность объекта свыше 237 метров. Работы по ремонту планируется выполнить до конца 2019 года. Их стоимость составляет 163,45 миллиона рублей, из которых 140 миллионов – средства федерального бюджета и 23,45 миллиона рублей – областного бюджета, - рассказали в региональной администрации.
Второй объект - мост через реку Ворона на транзитной улице 50 лет Октября в Уварово. Его протяженность более 185 метров. Ремонт начнется в 2019 году, а завершится в 2020-м. Чтобы провести работы, выделено 164,897 млн рублей. 65 млн из них федеральный бюджет выделяет в этом году, 85 млн – в следующем.
ИСТОЧНИК KP.RU