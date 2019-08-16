В Тамбовской области отремонтируют уникальные мосты

СЕГОДНЯ 17:59 2019-08-16T17:59:23+03:00

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Тамбовская область получит 205 млн рублей на ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. Соответствующее постановление было подписано главой правительства Дмитрием Медведевым. Эти средства планируется потратить на обновление двух уникальных мостов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии.

- Один из них - мост через реку Ворона на трассе "Тамбов-Пенза"-Рассказово-Уварово-Мучкапский". Протяженность объекта свыше 237 метров. Работы по ремонту планируется выполнить до конца 2019 года. Их стоимость составляет 163,45 миллиона рублей, из которых 140 миллионов – средства федерального бюджета и 23,45 миллиона рублей – областного бюджета, - рассказали в региональной администрации.

Второй объект - мост через реку Ворона на транзитной улице 50 лет Октября в Уварово. Его протяженность более 185 метров. Ремонт начнется в 2019 году, а завершится в 2020-м. Чтобы провести работы, выделено 164,897 млн рублей. 65 млн из них федеральный бюджет выделяет в этом году, 85 млн – в следующем.

ИСТОЧНИК KP.RU