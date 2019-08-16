2019-08-16T16:30:06+03:00
Общество

На севере Тамбова открылась новая поликлиника

Прием ведут терапевты и гинеколог
Марина Поповцева
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Новая поликлиника скоро пополнится специалистамиНовая поликлиника скоро пополнится специалистамиФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбове начала прием пациентов новая поликлиника на улице Гиляровского, д.26-а. В филиале поликлиники городской больницы № 3 можно записаться к терапевту и акушеру-гинекологу, работает фельдшер неотложной медицинской помощи, кабинет профилактики и процедурный кабинет.

- Планируется, что в филиале в ближайшее время будут вести приём такие врачи-специалисты, как хирург, офтальмолог, лор-врач, невролог, эндокринолог, физиотерапевт. Можно будет сделать и ЭКГ, - рассказали в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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