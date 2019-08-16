2019-08-16T17:30:12+03:00
Общество

Три многоэтажки в микрорайоне Мичуринска переведут на природный газ

Данный вид топлива более экологичный и экономичный
Ксения АЛЕШИНА
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Дом по улице Социалистической, 1А будет первым, где запустят газДом по улице Социалистической, 1А будет первым, где запустят газФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В трех многоэтажках микрорайона «Кочетовка» в Мичуринске ведется работа по переводу квартир с сжиженного на природный газ. Из городского бюджета были выделены деньги, на которые к домам подвели внешние газовые сети. Первым адресом, где на текущей неделе пустили газ, стал 69-квартирный дом по улице Социалистической, 1А.

- Собственники, которые успели документально оформить переход на природный газ, уже имеют возможность пользоваться ресурсом в своих квартирах. Оставшимся жильцам придется проявить инициативу и завершить процедуру оформления. Только после этого голубое топливо появится в их жилых помещениях. Аналогичные изменения по газификации ждут жителей домов №№41, 43 ул. Садовой, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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