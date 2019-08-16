В тройном ДТП в Тамбове пострадал один из водителей

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-16T17:02:20+03:00

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В Тамбове, 15 августа, в 12:45 минут на улице Гагарина в районе дома № 46 водитель автомобиля «ВАЗ 21144», 46-летний мужчина, двигаясь со стороны Рубежного проезда в сторону улицы Воронежской, применил экстренное торможение, в результате чего легковушка в неконтролируемом движении выехала на встречную полосу, где столкнулась с «ВАЗ 21440» под управлением 43-летнего мужчины и «Ладой Приорой», за рулем которой находилась 21-летняя девушка.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в аварии пострадал водитель автомобиля «ВАЗ 2114». Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиепископа Луки».

Одна из трех машин, участвующих в аварииФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU