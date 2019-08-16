Тамбовский предприниматель без юридического образования предлагал услуги адвоката

СЕГОДНЯ 15:28 2019-08-16T15:28:59+03:00

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Тамбовское УФАС выдало индивидуальному предпринимателю предупреждение о прекращении недобросовестной конкуренции. Поводом для этого стало обращение Адвокатской палаты Тамбовской области.

Установлено, что на сайте, администратором которого является индивидуальный предприниматель, указано, что он оказывает услуги адвоката. Однако предприниматель не имеет соответствующего образования и не может оказывать данные услуги. Таким образом он вводит потребителей в заблуждение и создает неконкурентные преимущества по сравнению с иными участниками рынка.

- Указанные действия индивидуального предпринимателя содержат все признаки недобросовестной конкуренции и запрещены статьей 14.2 Закона о защите конкуренции, - пояснили в УФАС по Тамбовской области.

Теперь предприниматель должен удалить с сайта информацию об оказании услуг адвоката до 25 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU