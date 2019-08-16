В числе пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье оказались дети из Тамбова

СЕГОДНЯ 14:49 2019-08-16T14:49:10+03:00

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Дети из Тамбова пострадали при аварийной посадке самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшего из Москвы в Симферополь. По словам Уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, находившиеся на борту самолета 10 ребят поступили в больницу Раменского района с ушибами и ссадинами.

- Ребята были из Подмосковья, Тамбова и Смоленска. Благодарю все оперативные службы нашего Подмосковья за профессиональные и четкие действия в экстренной ситуации. В приемном покое было организовано все для приема пострадавших, оказывается помощь психолога, - сказала Ксения Мишонова.

Кроме того, Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что всем детям была оказана помощь. Вскоре их отпустили с родителями для прохождения амбулаторного лечения по месту жительства.

Напомним, что ЧП произошло вчера, 15 августа. Экипаж лайнера был вынужден совершить аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По информации ТАСС, в оба двигателя взлетавшего воздушного судна попали птицы, из-за чего произошел отказ, а затем возгорание силовых установок.

Всего в самолете находилось более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 — дети. По последней информации, пострадали 76 человек, в том числе 19 детей.

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU