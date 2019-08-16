2019-08-16T16:01:15+03:00
Происшествия

В Тамбове три человека, включая 9-летнего ребенка, пострадали в ДТП

«Форд Фокус» спровоцировал аварию
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
В областном центре произошло тройное ДТПВ областном центре произошло тройное ДТПФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбове,15 августа, в 17:02 30-летний водитель «Форд Фокуса», двигаясь со стороны Полынковского кладбища в сторону улицы Авиационной, при повороте налево столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21102». Отечественной легковушкой управлял 45-летний мужчина.

От удара «ВАЗ 21102» продолжил движение и врезался в автомобиль «Ивеко», которым управлял 46-летний водитель. Мужчина выезжал с прилегающей территории и остановился, чтобы пропустить машины, движущиеся по дороге.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Форд Фокус» и его пассажир, 40-летняя женщина, а также пассажир автомобиля «ВАЗ 21102», девятилетний ребенок, получили телесные повреждения и были осмотрены на месте бригадой скорой помощи, - сообщают в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области отремонтируют уникальные мосты
Три многоэтажки в микрорайоне Мичуринска переведут на природный газ
В тройном ДТП в Тамбове пострадал один из водителей
На севере Тамбова открылась новая поликлиника
Тамбовский предприниматель без юридического образования предлагал услуги адвоката
В числе пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье оказались дети из Тамбова
На Тамбовщине возрождают орловских рысаков
Рабочим в Тамбовской области задержали аванс
Тамбовские полицейские задержали воровок из Воронежской области
Тамбовчанку, которая бросила в попутке 3-месячного младенца, будут судить
В Тамбовском районе украли древесину на 100 тысяч рублей
Две жительницы Тамбовской области попались на мошенничестве с кредитами
В Тамбовском районе обновили Черняновский Дом культуры
В Тамбове из окна восьмого этажа выпал и насмерть разбился 56-летний мужчина
Житель Тамбовской области избил брата до смерти
Тамбовчане позаботятся о сохранении лесов
Тамбовчанина обвиняют в незаконном использовании товарных знаков
В Тамбове назвали даты следующего «Чернозема»
В Тамбове появятся новые дорожные знаки
Тамбовские охотники откроют летне-осенний сезон
В Тамбове задержали грабителя, отнявшего телефон у подростка
Тамбовские волонтеры проведут акцию в поддержку бездомных животных
В Тамбовской области ожидается 35-градусная жара
Тамбовские стоматологи познакомят детей со своей профессией
Тамбовчане собрали более 8,5 тонн пластиковых бутылок
В Тамбове «Kia» сбила велосипедиста