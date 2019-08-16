В Тамбове три человека, включая 9-летнего ребенка, пострадали в ДТП
В Тамбове,15 августа, в 17:02 30-летний водитель «Форд Фокуса», двигаясь со стороны Полынковского кладбища в сторону улицы Авиационной, при повороте налево столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21102». Отечественной легковушкой управлял 45-летний мужчина.
От удара «ВАЗ 21102» продолжил движение и врезался в автомобиль «Ивеко», которым управлял 46-летний водитель. Мужчина выезжал с прилегающей территории и остановился, чтобы пропустить машины, движущиеся по дороге.
- В результате ДТП водитель автомобиля «Форд Фокус» и его пассажир, 40-летняя женщина, а также пассажир автомобиля «ВАЗ 21102», девятилетний ребенок, получили телесные повреждения и были осмотрены на месте бригадой скорой помощи, - сообщают в УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU