В Тамбове три человека, включая 9-летнего ребенка, пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-16T16:01:15+03:00

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В Тамбове,15 августа, в 17:02 30-летний водитель «Форд Фокуса», двигаясь со стороны Полынковского кладбища в сторону улицы Авиационной, при повороте налево столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21102». Отечественной легковушкой управлял 45-летний мужчина.

От удара «ВАЗ 21102» продолжил движение и врезался в автомобиль «Ивеко», которым управлял 46-летний водитель. Мужчина выезжал с прилегающей территории и остановился, чтобы пропустить машины, движущиеся по дороге.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Форд Фокус» и его пассажир, 40-летняя женщина, а также пассажир автомобиля «ВАЗ 21102», девятилетний ребенок, получили телесные повреждения и были осмотрены на месте бригадой скорой помощи, - сообщают в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU