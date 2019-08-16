На Тамбовщине возрождают орловских рысаков

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-16T14:29:49+03:00

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Специалисты регионального управления сельского хозяйства провели выездное совещание на базе конезавода «Новотомниково», расположенного в Моршанском районе. В рамках встречи обсуждались вопросы сохранения и дальнейшего развития племенного коневодства на Тамбовщине.

В настоящее время на предприятии содержатся 41 конематка и 64 головы племенного молодняка лошадей орловской рысистой породы. Конезавод обеспечен годовым запасом грубых кормов, а в скором времени руководство закупит овес. Кроме того, там собираются отремонтировать конюшни.

Напомним, Новотомниковский завод занимается разведением орловских рысаков с 1859 года. Его основателем стал граф Воронцов — Дашков. Созданный в заводе новотомниковский заводской тип лошадей является одним из ценнейших в орловской рысистой породе. Эти животные обладают высоким резвостным потенциалом и приспособительными качествами. В августе этого года завод отметит 160-летний юбилей.

- Лошади орловской рысистой породы, выращенные в АО «Конезавод «Новотомниково» показывают хорошие результаты на ипподромах России. Так, в 2017 году жеребец по кличке Гепарин стал победителем Приза Ковбоя на центральном московском ипподроме. В 2018 году жеребец по кличке Октан-Джей выиграл приз Ковбоя на тамбовском и воронежском ипподромах. В 2018 году кобыла по кличке Психология установила Всероссийский рекорд на дистанции 3200 метров и стала резвейшей кобылой в России на дистанции 1600, 2400 и 3200 метров, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU