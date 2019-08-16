Тамбовчанку, которая бросила в попутке 3-месячного младенца, будут судить

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-16T12:47:24+03:00

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В Мичуринске завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы, устроившей страшный переполох в мае прошлого года. Тогда ее пропавшего 3-месячного малыша искали полицейские, поисковики и просто неравнодушные люди сразу в двух регионах: Тамбовской и Московской областях.

Все началось с того, что 13 мая 2018 в полицию района Ясенево города Москвы обратилась молодая женщина, которая рассказала, что у нее исчез ребенок. У жительницы Мичуринска приняли заявление о пропаже сына, после чего начались его масштабные поиски, к ним, помимо правоохранительных органов, привлекли волонтеров и СМИ. В течение всего дня информация о пропавшем малыше транслировалась в соцсетях и на различных интернет-ресурсах. В СУ СКР по Тамбовской области по факту исчезновения мальчика возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Но, к счастью, уже к вечеру этого же дня ребенок нашелся, причем живой и невредимый. Малыша нашли в Домодедовской центральной городской больнице Московской области. С собой у него оказалось свидетельство о рождении. При каких обстоятельствах ребенок оказался в другом городе, его мать пояснить не смога - попросту не помнила.

В отношении горе-мамаши тогда возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Сейчас стали известны все обстоятельства произошедшего, более того, вскрылись ужасные факты, вплоть до жестокости, которую молодая мать проявляла к детям (их у нее двое). Как рассказали в СО ОМВД по городу Мичуринску, где занимались выяснением обстоятельств исчезновения трехмесячного ребенка, мать сама отвезла его в столичный регион. 12 мая прошлого года, около 22 часов она вместе с сыном находилась в кафе села Изосимово Мичуринского района и внезапно решила уехать в Москву. Женщина поймала попутку и вместе с ребенком двинулась в путь. Но, как позже рассказал полицейским подвозивший ее водитель, не доезжая до столицы его спутница попросила остановить машину, "поручила" незнакомому человеку отдать сына в детский дом и, оставив ребенка и документы на него, ушла. Уговаривать мать забрать малыша автомобилист не стал, он опасался, что женщина может просто оставить его на улице и тогда ребенок погибнет. Мужчина доехал до ближайшей автозаправки, передал грудничка ее сотрудникам, и попросил их вызвать полицию, что и было сделано. Так мальчик оказался в больнице, где его в итоге и нашли на следующий день.

В ходе разбирательства полицейские выявили целый ряд эпизодов преступного отношения матери к детям. Оказалось, что женщина абсолютно забросила и своего старшего сына, 2012 года рождения. Спустя несколько месяцев после его рождения она стала злоупотреблять спиртным, не покупала для него игрушек, а потом и вовсе оставила его на воспитание бабушки. В 2013 году женщина забрала ребенка и вместе с ним отправилась в Москву, где, ее задержали полицейские за занятие проституцией, малыша тогда отправили в педиатрическое отделение больницы города Королева. Несмотря на противоправное поведение матери, мальчика ей потом вернули. Но своего отношения к ребенку женщина не поменяла.

- В сентябре 2017 года обвиняемая выражалась в адрес своего трехлетнего сына грубой нецензурной бранью, беспричинно наносила удары руками по голове, спине, тем самым причиняя физическую боль, - рассказали в СО ОМВД по городу Мичуринску.

В итоге родительских прав на первого ребенка женщину все-таки лишили. Но точно также мать относилась и к своему новорожденному малышу, который появился на свет в марте 2018 года.

Как следует из материалов уголовного дела, пьяную мамашу очень раздражал плачущий грудничок, которому было несколько недель от роду, свое недовольство женщина выражала нецензурной бранью, била ребенка и пыталась закрыть ему рот рукой.

- В ходе расследования уголовного дела, были установлены все обстоятельства совершённого преступления, опрошены свидетели, - поясняют в СО ОМВД по городу Мичуринску. - По их показаниям, женщина ненадлежащим образом исполняла свои материнские обязанности, злоупотребляла спиртными напитками, часто уходила из дома на длительное время, при этом она не заботилась о том, есть ли там еда. Она редко купала маленького ребенка, долгое время не меняла ему памперсы, из-за этого у малыша образовались опрелости и язвы на ягодицах в паховой зоне, и никаких мер к лечению ребенка не предпринимала. Обвиняемая нигде не работает, ранее получала пособие на сына, которое полностью тратила на свои нужды.

Сейчас уголовное дело в отношении неблагополучной мамаши передали в суд. Максимум, что ей грозит - три года лишения свободы, но возможен также штраф или принудительные работы...Свою вину женщина полностью признает. Ранее ее лишили родительских прав и на второго малыша. Известно, что оба ребенка находятся в другой семье, их усыновили новые родители.

ИСТОЧНИК KP.RU