2019-08-16T11:00:01+03:00
Происшествия

Две жительницы Тамбовской области попались на мошенничестве с кредитами

Женщины брали займы и не собирались их возвращать
Марина Поповцева
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47-летняя жительница города Мичуринска обманула микрофинансовую организацию. При оформлении кредита женщина сообщила, что она трудоустроена. На самом деле она была безработной. Не проверив эти сведения, кассир оформила обманщице микрокредит на 70 тысяч рублей. Полученные деньги женщина потратила, а возвращать кредит не собиралась.

Тщетно работники микрофинансовой организации пытались дозвониться до клиентки и напомнить о просроченных кредитах. Им пришлось обратиться в полицию. Полицейские доставили должницу в отдел внутренних дел, где женщина призналась в мошенничестве. Теперь ей грозит до 2-х лет лишения свободы за мошенничество.

- Аналогичный факт выявили и полицейские Рассказовского района. 26-летняя местная жительница в июне текущего года взяла микрокредит в 5 тысяч рублей на личные нужды, отдавать который не спешила. После обращения сотрудников микрофинансовой организации полицейские нашли и опросили девушку, которая призналась в мошенничестве. По данному факту проводится проверка, по окончании которой жительница Рассказово может быть привлечена к уголовной ответственности, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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