2019-08-16T10:32:35+03:00
Звезды

В Тамбовском районе обновили Черняновский Дом культуры

Стоимость ремонта составила 2,2 млн рублей
Марина Поповцева
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В Доме культуры села Черняного Тамбовского района отремонтировали фасад и внутренние помещения. Здесь работают вокальные студии, спортивный зал, библиотека, занимается около 60 детей. Кроме того, в ДК базируется знаменитый Черняновский народный хор имени Марины Мордасовой, который отмечает в 2019 году свое столетие.

- В настоящее время в учреждении оштукатурены стены, уложен плиткой пол в фойе, отремонтирована лестница снаружи ДК. Вскоре рабочие покрасят фойе, заменят старые окна на новые пластиковые, обновят сцену, выполнят еще небольшой объем работ. Стоимость ремонтных работ составила более 2,2 миллиона рублей. Большая часть этих средств выделена из федерального бюджета. На условиях софинансирования были направлены средства из областного и местного бюджетов, - рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия».

Работы планируется закончиться к концу сентября.

Фото пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия»

ИСТОЧНИК KP.RU

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