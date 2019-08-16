2019-08-16T09:58:34+03:00
Происшествия

Житель Тамбовской области избил брата до смерти

Мужчины решили конфликт кулаками, в результате один из них скончался
Марина Поповцева
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Уваровский межрайонный следственный отдел СУ СК по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Инжавинского района. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его двоюродного брата.

По данным следствия, братья были в гостях у родственника в поселке Новая жизнь. За рюмкой 47-летний потерпевший признался, что несколько лет назад именно он «сдал» полицейским их общего знакомого, совершившего кражу. Обвиняемый возмутился и избил брата, на том конфликт и закончился.

Вечером хозяин дома и гости, как ни в чем не бывало, пошли спать, а утром избитый вышел из дома и потерял сознание.

- Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть, причиной которой явилась закрытая черепно-мозговая травма, полученная в результате избиения, - сообщили в СУ СК по Тамбовской области. - В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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