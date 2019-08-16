Тамбовчанина обвиняют в незаконном использовании товарных знаков
СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Тамбова. Мужчину подозревают в незаконном использовании товарных знаков.
В соответствии с материалами следствия, сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором обнаружили и изъяли контрафактную продукцию различных марок.
- Установлено, что находящуюся в незаконном обороте алкогольную продукцию и табачные изделия, подозреваемый приобрел ранее в целях последующего сбыта, - рассказали в СУ СК по Тамбовской области. - Таким образом, учитывая неоднократное противозаконное использование чужих товарных знаков, злоумышленником причинен крупный материальный ущерб правообладателям в сумме более 250 тысяч рублей.
Уголовное дело соединили в одно производство с ранее возбужденным делом о приобретении и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции. В настоящее время следователи собирают доказательства вины мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU