Тамбовчанина обвиняют в незаконном использовании товарных знаков

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-16T09:06:35+03:00

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СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Тамбова. Мужчину подозревают в незаконном использовании товарных знаков.

В соответствии с материалами следствия, сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором обнаружили и изъяли контрафактную продукцию различных марок.

- Установлено, что находящуюся в незаконном обороте алкогольную продукцию и табачные изделия, подозреваемый приобрел ранее в целях последующего сбыта, - рассказали в СУ СК по Тамбовской области. - Таким образом, учитывая неоднократное противозаконное использование чужих товарных знаков, злоумышленником причинен крупный материальный ущерб правообладателям в сумме более 250 тысяч рублей.

Уголовное дело соединили в одно производство с ранее возбужденным делом о приобретении и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции. В настоящее время следователи собирают доказательства вины мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU