В Тамбове назвали даты следующего «Чернозема»

СЕГОДНЯ 18:00 2019-08-15T18:00:09+03:00

Шестой рок-фестиваль пройдет с 14 по 16 августа 2020 года

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Не успел отгреметь пятый юбилейный рок-фестиваль «Чернозем», который, напомним, проходил в этом году с 9 по 11 августа, как в официальной группе «Чернозем» обозначили даты следующего.

- Не будем вас долго томить. Объявляем даты проведения следующего рок-фестиваля «Чернозем»: 14, 15 и 16 августа 2020 года, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее организаторы мероприятия сказали, что для проведения следующего «Чернозема» будут подыскивать новое место. Дело в том, что площадка у Татарского вала, которая занимает 35 гектаров, стала мала. Для проведения опэн-эйра собираются найти территорию порядка 50 гектаров с возможностью дальнейшего расширения.

ИСТОЧНИК KP.RU