СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-15T17:30:14+03:00

В сентябре запретят остановку на Интернациональной, Пятницкой, Октябрьской и Широкой

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В сентябре в Тамбове появятся новые дорожные знаки. Чтобы обеспечить свободное распределение транспорта по полосам, знак 3.27 «Остановка запрещена» установят при подъезде к перекресткам:

- по нечетной стороне ул. Интернациональной, от ул. Лаврова до ул. Железнодорожной;

- по нечетной стороне ул. Пятницкой, от дома 19 до ул. Пролетарской;

- по четной стороне ул. Октябрьской, на участке от дома 22, корп. 4, до ул. Красной,

- по нечетной стороне ул. Октябрьской, на участке от дома 61 до ул. Пролетарской.

Кроме того, по информации городской администрации, знак «Остановка запрещена» появится по четной стороне ул. Широкой, на участке от ул. 3-й Линии до ул. Пролетарской, чтобы обеспечить пропускную способность дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU