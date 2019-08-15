В Тамбовской области продавщица воровала из собственного магазина

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-15T13:02:05+03:00

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В отдел полиции Жердевки поступило сообщение о краже в магазине. Неизвестный похитил продукты прямо с прилавка. Изучение камеры видеонаблюдения позволило выявить личность подозреваемой. Ею оказалась 34-летняя жительница Воронежской области. В отделе полиции женщина дала признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Из другого магазина также поступило сообщение о том, что неизвестный унес с прилавка продукты, комплект постельного белья и средства личной гигиены. Преступницей оказалась 32-летняя продавщица магазина, у которой было обнаружено якобы украденное постельное белье.

- В ходе опроса получены признательные показания. Теперь местная жительница понесет уголовную ответственность и будет испытывать трудности при дальнейшем трудоустройстве, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU