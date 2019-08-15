Тамбовчанин получил условный срок за кражу денег с банковской карты

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-15T11:29:17+03:00

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В Тамбове суд вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража с банковского счета, с причинением значительного ущерба потерпевшему».

Установлено, что в феврале текущего года, обвиняемый вместе со своим знакомым отдыхал в кафе. Товарищ дал мужчине свою банковскую карту и сообщил пин-код, чтобы тот снял деньги и купил на них спиртное. Однако обвиняемый в несколько приемов снял со счета собутыльника 83 тысячи рублей вместо оговоренных 5 тысяч рублей, после чего скрылся.

- С учетом мнения государственного обвинителя, личности злоумышленника, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, условно, с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU