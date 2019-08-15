В Тамбовской области в ДТП погибла женщина
Вечером на 204-м километре автодороги «Р-193» трактор столкнулся с легковушкой. За рулем трактора «МТЗ-80» с прицепом был житель села Красносвободное. Поворачивая налево, он не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем "Дэу Гентра".
- В результате ДТП 57-летняя женщина, пассажир иномарки, погибла на месте аварии, водитель и двое других пассажиров легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Сотрудниками полиции опрошен молодой человек, управлявший трактором, устанавливаются очевидцы дорожного происшествия, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU