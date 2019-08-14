2019-08-14T15:59:37+03:00
Общество

Тамбовчанам предлагали купить в интернете паспорта, дипломы и медсправки

Прокуратура потребовала закрыть доступ к нескольким сайтам
Марина Поповцева
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В 2019 году в прокуратуру Ленинского района поступило более 20 обращений граждан о размещении в интернете информации о продаже документов об образовании, медицинских справок, водительских удостоверений, электроудочек, паспортов граждан РФ, а также об изготовлении в домашних условиях взрывчатых устройств и огнестрельного оружия.

- Распространение указанной информации является нарушением требований законодательства РФ об образовании, о безопасности дорожного движения, биологических ресурсах, противодействии терроризму и экстремистской деятельности, - пояснили в региональной прокуратуре.

По результатам проверок прокуратура направила в суд 238 административных исков о признании этой информации запрещенной к распространению. К настоящему времени суд удовлетворил 182 из них. Все решения исполнены Управлением Роскомнадзора по Тамбовской области, доступ к данным ресурсам ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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