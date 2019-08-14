2019-08-14T13:29:25+03:00
Происшествия

Житель Тамбовской области получил 2 года колонии за удар ножом

Мужчина причинил здоровью собутыльника тяжкий вред
Марина Поповцева
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Уваровский районный суд вынес приговор местному жителю. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что, находясь дома, подсудимый распивал вместе с потерпевшим и еще одним знакомым спиртные напитки. Алкоголь ударил мужчинам в голову, в итоге подсудимый и потерпевший поссорились. Разозлившись, подсудимый схватил кухонный нож и ударил потерпевшего в спину, причинив, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, тяжкий вред здоровью.

- С учетом мнения государственного обвинителя, а также наличия на иждивении подсудимого несовершеннолетнего ребенка, суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - рассказали в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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