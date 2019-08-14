Тамбовские полицейские задержали 21-летнюю наркодилершу
Вечером, 13 августа, на федеральной трассе Р-22 «Каспий» при движении в сторону Тамбова наркополицейские остановили автомобиль «Лада Калина» с тамбовскими номерами. Во время досмотра 21-летней девушки, водителя легковушки, в одежде у нее нашли сверток с наркотиками. Еще один сверток с наркотическим веществом был обнаружен в машине.
Экспертиза показала, что девушка перевозила метилэфедрон общим весом 475 граммов. Наркотик был изъят полицейскими, а тамбовчанка задержана. По ее словам, желая заработать на распространении наркотиков, она приобрела в Москве оптовую партию метилэфедрона через тайник и пыталась распространить его на территории областного центра.
- Сотрудники полиции устанавливают других людей, причастных к незаконному обороту партии наркотических веществ, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU