2019-08-14T14:02:02+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали 21-летнюю наркодилершу

Девушка хотела подзаработать на распространении наркотиков
Ксения АЛЕШИНА
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Вечером, 13 августа, на федеральной трассе Р-22 «Каспий» при движении в сторону Тамбова наркополицейские остановили автомобиль «Лада Калина» с тамбовскими номерами. Во время досмотра 21-летней девушки, водителя легковушки, в одежде у нее нашли сверток с наркотиками. Еще один сверток с наркотическим веществом был обнаружен в машине.

Экспертиза показала, что девушка перевозила метилэфедрон общим весом 475 граммов. Наркотик был изъят полицейскими, а тамбовчанка задержана. По ее словам, желая заработать на распространении наркотиков, она приобрела в Москве оптовую партию метилэфедрона через тайник и пыталась распространить его на территории областного центра.

- Сотрудники полиции устанавливают других людей, причастных к незаконному обороту партии наркотических веществ, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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