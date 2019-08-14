2019-08-14T12:30:28+03:00
Происшествия

Тамбовчанина оштрафовали за дачу взятки

Мужчина пытался подкупить участкового
Марина Поповцева
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Мировой суд Бондарского района вынес приговор по уголовному делу 37-летнего жителя Тамбова. Мужчину обвинили даче взятки.

Установлено, что в дежурную часть отделения полиции села Бондари поступило сообщение о противоправных действиях обвиняемого. Участковый забрал нетрезвого правонарушителя в отделение полиции.

- Находясь в рабочем кабинете участкового, подсудимый положил на рабочий стол тысячу рублей в качестве взятки участковому за то, чтобы он больше не вызывал его в отделение полиции, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Однако полицейский отказался принять взятку, сообщив об этом в дежурную часть.

Суд оштрафовал злоумышленника на 5 тысяч рублей. Кроме того, сам предмет взятки - купюра достоинством 1 тысяча рублей – также конфискована в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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