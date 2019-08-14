2019-08-14T10:40:01+03:00
Происшествия

В Тамбове иномарка протаранила пассажирскую маршрутку

В микроавтобусе пострадала 69-летняя пассажирка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель не справился с управлением и врезался в маршруткуВодитель не справился с управлением и врезался в маршруткуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария с участием пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту №33, произошла 13 августа в 15 часов на улице Авиационной в районе дома №43 города Тамбова. Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, 40-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением и наехал автобус «ГАЗ НЕКСТ А65R52» под управлением 47-летнего мужчины. Водитель маршрутки в момент ДТП остановился на остановке, чтобы высадить пассажиров.

- В результате аварии 69-летняя пассажирка микроавтобуса получила травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Пожилую женщину доставили в «ТОГБУЗ ГКБ им. Архиепископа Луки».

От удара травмы получила находившаяся в салоне женщина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

От удара травмы получила находившаяся в салоне женщинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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