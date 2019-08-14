2019-08-14T08:59:41+03:00
Общество

Супруги из Тамбовской области стали «Семьей года»

Чета Замятиных из Мичуринска и их 8 детей победили в номинации «Многодетная семья»
Марина Поповцева
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Михаил и Наталья вместе уже 20 летМихаил и Наталья вместе уже 20 летФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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На всероссийском конкурсе «Семья года» супруги Замятины из Мичуринска и их восемь детей стали победителями в номинации «Многодетная семья».

Михаил и Наталья вместе более 20 лет. Всей семьей отправляются в походы, занимаются спортом. Отец пенсионер, мать - учитель истории, лауреат областного конкурса «Учитель года-2006».

Старшие дети четы уже определились в жизни. Игорь стал военнослужащим, Михаил – студент исторического факультета СПБГУ, Сергей - курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Средние - Юрий, Марина, Наталья - учатся в школе. А самые маленькие Андрей и Владимир пока ходят в детский сад.

- Во всероссийском этапе конкурса «Семья года» приняли участие все субъекты РФ. В оргкомитет конкурса поступило 353 заявки. Из них 85 семей стали победителями в различных номинациях: многодетная семья, молодая семья, сельская семья, золотая семья, семья – хранитель традиций. Награждение семей-победителей пройдёт в Москве 29-31 октября, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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