2019-08-13T16:00:12+03:00
Общество

Север Тамбова останется без электроэнергии

Света не будет несколько часов
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, 14 августа с 10.00 до 13.00 будет отключена электроэнергия на улицах: Рылеева, 180 188; Вышеславцева; Воробьиная; Голубиная; Хлеборобная.

Известно, что отключение света связано с проведением работ на электрических сетях. Кроме того, будет прекращена подача электроэнергии на пересечении улиц Гиляровского и Вернадского с 13.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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