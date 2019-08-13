В Тамбовской области мужчина избил товарища табуретом

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-13T15:30:06+03:00

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В Мичуринске экипаж группы задержания вневедомственной охраны во время патрулирования получил сообщение о драке на улице Тихий переулок. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы обнаружили мужчину со следами крови на голове и одежде. Ему была оказана доврачебная помощь.

Выяснив приметы правонарушителя и адрес его возможного проживания, сотрудники Росгвардии направились на его поиски. Вскоре злоумышленник был задержан у себя в квартире и передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что между двумя мужчинами в компании отдыхающих после распития спиртного возник конфликт. Во время ссоры один из них ударил другого табуретом.

- Стало известно, что 40-летний задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за подобные деяния. Пострадавший мужчина госпитализирован прибывшей бригадой скорой медицинской помощи, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU