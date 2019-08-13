Житель Тамбовщины предстанет перед судом за оскорбление соседей

СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-13T13:59:51+03:00

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В Уметском районе прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении 58-летнего жителя одного из местных жителей по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Установлено, что между правонарушителем и его соседями, мужем и женой, произошел конфликт по поводу установки последними на своей территории забора. Во время ссоры сельчанин, проявляя недовольство, стал высказывать в адрес супругов нецензурные и бранные слова, носящие откровенно циничный и оскорбительный характер.

- Дело об административном правонарушении для рассмотрения по существу направлено в мировой суд, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU