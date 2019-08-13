Житель Тамбовщины предстанет перед судом за оскорбление соседей
В Уметском районе прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении 58-летнего жителя одного из местных жителей по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».
Установлено, что между правонарушителем и его соседями, мужем и женой, произошел конфликт по поводу установки последними на своей территории забора. Во время ссоры сельчанин, проявляя недовольство, стал высказывать в адрес супругов нецензурные и бранные слова, носящие откровенно циничный и оскорбительный характер.
- Дело об административном правонарушении для рассмотрения по существу направлено в мировой суд, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU