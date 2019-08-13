Тамбовские медики выиграли президентский грант

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-13T13:07:31+03:00

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Тамбовская психиатрическая клиническая больница получит президентский грант в 1 млн рублей на проект поддержки детей с ментальными нарушениями.

Медики победили в конкурсе инновационных социальных проектов, направленных на поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект, который они представили на суд жюри, описывал единую региональную систему взаимодействия между органами исполнительной власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна.

Реализовать проект медикам предстоит до 25 декабря 2020 года. К этому времени в Тамбове должны появиться стажировочные площадки, где будут обучать эффективным технологиям воспитания детей с ментальными нарушениями. Для этого специалистам самим предстоит освоить инновационные технологии и методы работы с такими детьми.

- Тамбовская психиатрическая больница имеет большой опыт реабилитации детей с ментальными нарушениями. Средства президентского гранта позволят приобрести новое, более современное оборудование для развития когнитивных функций и проводить эту работу более эффективно. Это позволит повысить качество оказания помощи семьям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями, - рассказали в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU