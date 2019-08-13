2019-08-13T12:00:10+03:00
Недвижимость

19 жителей Мичуринска переселят из аварийного жилья

Своей очереди на расселение ожидают жильцы еще 11 домов
Марина Поповцева
Поделиться:
На расселение дома выделено 12 млн рублейНа расселение дома выделено 12 млн рублейФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
Изменить размер текста:

В Мичуринске 19 жителей аварийного двухэтажного дома получат новые квартиры. На это городу выделено 12 млн рублей из федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Дом № 90 по улице Филиппова был признан аварийным в 2016 году. Зданию более 150 лет. Жильцы почти три года ждали очереди на расселение. Возможность получить новые квартиры появилась у них в 2019 году.

- После проведения конкурсных процедур будет определен подрядчик, у которого будет производиться закупка нового жилья, - сообщают в администрации города Мичуринска.

К настоящему моменту в Мичуринске признаны аварийными еще 11 двухэтажек. Однако пока в программу расселения есть возможность включить только те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Новое жилье их обитатели смогут получить с 2019 по 2025 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовские медики выиграли президентский грант
«Хендай» врезался в «ГАЗель» и скрылся
В Тамбовской области не смогли разъехаться две иномарки
Тамбовскую картошку не принимают в супермаркеты
В Тамбове разыскивают пропавшего без вести мужчину
В Тамбове встретят три Великих Спаса
В Тамбове мужчина умер в больнице после лечения
Тамбовчанки могут повысить квалификацию в декрете
Трое 19-летних парней из Тамбовской области украли металлолом у пенсионера
Тамбовскому заповеднику «Воронинский» исполняется четверть века
Тамбовчане могут пожаловаться на магазины, торгующие «молочкой»
Микрорайон на севере Тамбова останется без света
В Тамбовской области мужчина погиб в огне
В Тамбовской области создадут 4,5 тысячи мест в детсадах
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми
Пострадавшую в ДТП под Мордово тамбовчанку проконсультировал московский врач
Жители Тамбовской области пили воду с риском для здоровья
Тамбовские полицейские задержали женщину за сбыт героина