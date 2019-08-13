19 жителей Мичуринска переселят из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-13T12:00:10+03:00

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В Мичуринске 19 жителей аварийного двухэтажного дома получат новые квартиры. На это городу выделено 12 млн рублей из федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Дом № 90 по улице Филиппова был признан аварийным в 2016 году. Зданию более 150 лет. Жильцы почти три года ждали очереди на расселение. Возможность получить новые квартиры появилась у них в 2019 году.

- После проведения конкурсных процедур будет определен подрядчик, у которого будет производиться закупка нового жилья, - сообщают в администрации города Мичуринска.

К настоящему моменту в Мичуринске признаны аварийными еще 11 двухэтажек. Однако пока в программу расселения есть возможность включить только те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Новое жилье их обитатели смогут получить с 2019 по 2025 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU