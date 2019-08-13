2019-08-13T11:29:35+03:00
Происшествия

В Тамбовской области не смогли разъехаться две иномарки

Столкновение произошло из-за проколотого колеса
Марина Поповцева
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В ДТП пострадал пассажир "Ниссана"В ДТП пострадал пассажир "Ниссана"Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 348-м километре автодороги «Орёл-Тамбов» в Петровском районе столкнулись «TOYOTA Mark II» и «NISSAN X-Trail». 38-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением, по предварительным данным, из-за прокола колеса, и выехал на встречку.

В УМВД по Тамбовской области сообщили, что в результате аварии пострадал 54-летний пассажир «Ниссана», которого на «скорой» доставили в больницу Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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