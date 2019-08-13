2019-08-13T10:58:28+03:00
Экономика

Тамбовскую картошку не принимают в супермаркеты

Картофелеводы ищут пути решения трудностей со сбытом
Марина Поповцева
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В Тамбовской области и других регионах России цены на картофель производителей не устраивают. При себестоимости килограмма картофеля в 10 рублей закупочная цена прогнозируется практически такой же.

Помимо этого, производителям сложно продать урожай, так как крупные торговые сети не заинтересованы в покупке небольших партий клубней. Поэтому закупать тамбовский картофель они отказываются.

- Для решения проблемы эксперты регионального управления сельского хозяйства призывают картофелеводов объединяться в сельхозкооперативы или специальные сообщества для обеспечения необходимых объемов продукции, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Кроме того, тамбовские производители могу найти сбыт в розничных торговых точках на территории области. Для этого необходимо работать над увеличением этих точек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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