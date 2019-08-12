2019-08-12T17:58:24+03:00
Общество

Тамбовчанки могут повысить квалификацию в декрете

Управление труда и занятости интересуется мнением женщин
Марина Поповцева
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Жительницы Тамбовской области могут пройти профессиональное обучение, пока находятся в декрете. Это может быть повышение квалификации, профессиональная подготовка или переподготовка. Благодаря этому женщины могут не терять время и подыскать за время декрета новую работу или просто усовершенствовать свои знания.

Для того чтобы определить профессиональные потребности женщин в декрете, управление труда и занятости населения области проводит опрос. Пройти его можно, перейдя по ссылке: https://zan.tambov.gov.ru/content/анкета_опроса_женщин__находящихся_в_отпуске_по_уходу_за_ребенком, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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