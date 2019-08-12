В Тамбовской области мужчина погиб в огне

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-12T15:33:29+03:00

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В Тамбовской области произошло 42 пожара, в которых 1 человек погиб и 1 получил ожоги. Так, в Мичуринске выгорел кирпичный гараж. При этом пострадал 33-летний мужчина, которого доставили в больницу с ожогами 1 и 2 степени.

- В Староюрьевском районе селе Подгорное по улице Центральной выгорел 1 кв. метр в деревянном доме. Погиб мужчина 1958 года рождения. Возгорание ликвидировали 2 отделения от пожарно-спасательной части № 32, - рассказали в ГУ МЧС по Тамбовской области.

Фото ГУ МЧС по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU