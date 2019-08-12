В Тамбовской области создадут 4,5 тысячи мест в детсадах

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-12T14:59:17+03:00

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В Тамбовской области планируется создать 4,5 тысячи мест в детских садах. По большей части это будут места для малышей до 3 лет (3,4 тысячи). К 2021 году в регионе появится 14 новых детских садов на 2130 мест.

- В 2019 году уже будет завершено строительство 5 детских садов на 850 мест и начато строительство еще 7 детских садов со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году, - сообщают в администрации Тамбовской области.

Кстати, серьезным подспорьем при создании мест для дошколят должен стать негосударственный сектор. Благо, есть над чем работать: пока в области функционируют только 7 частных детских садов.

Кроме того, с 2020 года планируется организовать дополнительные группы дошкольного образования за счет средств субсидии из федерального бюджета. Всего в регионе, начиная с 2020 года, должно быть создано не менее 86 таких групп.

ИСТОЧНИК KP.RU