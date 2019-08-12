2019-08-12T13:18:56+03:00
Общество

В парке культуры и отдыха Мичуринска откроют новый аттракцион

Жителей и гостей наукограда приглашают на «Праздник карусели»
Ксения АЛЕШИНА
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Аттракцион «Мини-вальс «Ракушки».Аттракцион «Мини-вальс «Ракушки».Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В парке культуры и отдыха города Мичуринска состоится официальное открытие нового аттракциона «Мини-вальс «Ракушки». Организаторы обещают гостям праздник насыщенную развлекательную программу.

С 10:00 на аллеях парка развернется выставка-продажа мичуринских яблок и изделий от мичуринских мастериц. Кроме того, каждый желающий сможет сфотографироваться в фотозонах.

- Мичуринские художники представят выставку своих произведений, представители НКО «Наш город» проведут конкурс рисунка, а на «Ярмарке вкуса» можно будет полакомиться домашней выпечкой. В 12.00 состоится торжественное открытие аттракциона «Мини-вальс «Ракушки», гостей ждет интересная концертная программа, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.

Новая карусель расположилась рядом с аттракционом «Космос». В высоту она достигает 3,2 метра, а в диаметре – 6 метров. Карусель располагает 12 посадочными местами. Она имеет шесть парных элементов в виде морских раковин и звездочек. Аттракцион предназначен для взрослых и детей от 3 лет (для маленьких детей сопровождение родителей обязательно).

Афиша Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

АфишаФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

ИСТОЧНИК KP.RU

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