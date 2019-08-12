В Тамбовском районе водитель легковушки сбил четырехлетнего ребенка на велосипеде
Мальчик попал в больницу
Авария произошла в селе Солдатская ДуховкаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:
Авария произошла 11 августа около половины четвертого дня на улице Центральной в районе дома № 25 села Солдатская Духовка Тамбовского района. 47-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-2104» сбил четырехлетнего мальчика на велосипеде. Ребенок двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении.
- В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в Тамбовскую областную детскую больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU