В Тамбовском районе водитель легковушки сбил четырехлетнего ребенка на велосипеде

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-12T11:29:44+03:00

Авария произошла в селе Солдатская Духовка Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария произошла 11 августа около половины четвертого дня на улице Центральной в районе дома № 25 села Солдатская Духовка Тамбовского района. 47-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-2104» сбил четырехлетнего мальчика на велосипеде. Ребенок двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении.

- В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в Тамбовскую областную детскую больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU