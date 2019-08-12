2019-08-12T11:29:44+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе водитель легковушки сбил четырехлетнего ребенка на велосипеде

Мальчик попал в больницу
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла в селе Солдатская ДуховкаАвария произошла в селе Солдатская ДуховкаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 11 августа около половины четвертого дня на улице Центральной в районе дома № 25 села Солдатская Духовка Тамбовского района. 47-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-2104» сбил четырехлетнего мальчика на велосипеде. Ребенок двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении.

- В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в Тамбовскую областную детскую больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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