Двое тамбовчан стали жертвами мошенников
Злоумышленники использовали сайт объявлений
Изменить размер текста:
Двое жителей Тамбовской области стали объектами мошенничества. В обоих случаях злоумышленники использовали сайт объявлений.
- В первом случае под предлогом покупки квартиры доверчивая тамбовчанка перевела мошеннику 43 тысячи рублей. Во втором – 25-летний житель поселка Маяк Рассказовского района, желая купить коз по объявлению, в качестве задатка перевел мошенникам 20 тысяч, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.
Полицейские выяснили, что мошенники звонили с номеров мобильных операторов Челябинской области.
ИСТОЧНИК KP.RU