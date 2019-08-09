2019-08-09T17:06:17+03:00
Общество

В Тамбовской области стали добывать больше полезных ископаемых

В регионе выявлено и разведано более 600 месторождений
Марина Поповцева
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За первое полугодие 2019 года в Тамбовской области на 8,4 % выросла добыча полезных ископаемых. В настоящее время в регионе добывают титан-циркониевые пески, карбонатные породы, минеральные краски, торф, глины и суглинки, пресные и минеральные воды, а также многое другое.

- На Тамбовщине выявлено и разведано более 600 месторождений, участков и перспективных площадей различных видов твердых полезных ископаемых. Зарегистрировано 55 лицензий на добычу общераспространенных полезных ископаемых. Из них 33 на добычу песков строительных, 7 - на добычу песков и суглинков, 14 - на добычу суглинков и 1 - на добычу известняка, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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