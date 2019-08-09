В Тамбовской области автомобиль выскочил на обочину и перевернулся
В аварии пострадала 85-летняя женщина
Из-за неосторожности водителя легковушка оказалась на обочинеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Мордовском районе на грунтовой дороге между поселком Степной и селом Корякино опрокинулся «Рено Меган».
По информации УМВД по Тамбовской области, в результате ДТП 44-летний водитель не пострадал, а его 85-летняя пассажирка получила травмы и была доставлена в Мордовскую центральную районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU