В Тамбовской области автомобиль выскочил на обочину и перевернулся

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-09T15:00:42+03:00

Из-за неосторожности водителя легковушка оказалась на обочине Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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В Мордовском районе на грунтовой дороге между поселком Степной и селом Корякино опрокинулся «Рено Меган».

По информации УМВД по Тамбовской области, в результате ДТП 44-летний водитель не пострадал, а его 85-летняя пассажирка получила травмы и была доставлена в Мордовскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU