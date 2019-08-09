В Тамбовской области не будет мусоросжигательного завода

СЕГОДНЯ 13:26 2019-08-09T14:12:54+03:00

Вместо этого к 2022 году в Сосновском районе построят завод и полигон «Экотехнопарк» на 500 тысяч тонн отходов

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В Тамбовской области разработали новую территориальную схему обращения с отходами. Проект этого документа размещен на официальном сайте управления ТЭК и ЖКХ области. Напомним, обновленный вариант территориальной схемы представили в конце прошлого года, но он принят так и не был. В итоге документ серьезно изменили и теперь вынесли на общественное обсуждение. Оно продлится до 4 сентября текущего года.

Как следует из проекта терсхемы, в Тамбовской области решили оказаться от строительства мусоросжигательного завода, которое анонсировали в январе этого года. Предполагалось, что комплекс по термическому обезвреживанию отходов, который сможет принимать до 300 тысяч тонн мусора в год, разместится на границе Сосновского и Тамбовского районов. Его стоимость оценивали в 2,7 миллиарда рублей.

- В новом варианте территориальной схемы этого объекта нет, - рассказала первый заместитель начальника управления ТЭК и ЖКХ области Елена Выгузова. – Также в проекте отсутствует полигон в Никифоровском районе.

Зато на территории Дегтянского сельсовета Сосновского района теперь планируют построить новое место для сбора отходов, которое рассчитано на прием более 500 тысяч тонн мусора в год. Новый полигон, как следует из документации, будет носить название «Экотехнопарк Центральный». Этот комплекс предусматривает в своем составе завод по обработке, утилизации и обезвреживания отходов 4-5 классов опасности мощностью 300 тысяч тонн в год и полигон захоронения отходов мощностью 240 тысяч тонн в год. На новом полигоне планируется установка дренажной системы, а также использование геосинтетического материала для обеспечения защиты почвы, поверхностных и грунтовых вод.

- Для захоронения на рабочие карты полигона будут доставляться отходы, не подлежащие реализации, вторичной переработке, что позволит снизить нагрузку на полигон и уменьшить факторы, влияющие на окружающую среду, - говорится в документации территориальной схемы.

Известно, что на сегодняшний день земельный участок, где разместиться полигон площадью 50 гектаров, относится к землям сельскохозяйственного назначения. Для размещения на этой территории комплекса требуется обязательный перевод земель в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Строительство нового места для сбора отходов необходимо, потому что территориальная схема предусматривает ликвидацию двух крупных полигонов – в Тамбовском районе и городе Моршанске. При этом первый принимает порядка 80% мусора со всей области, но, как следует из документации, его проектная мощность исчерпана, вывод из эксплуатации полигона под Тамбовом предусмотрен в 2022 году, полигон в Моршанске завершает свою работу уже в 2019-м. Территории под ними будут рекультивированы.

Подсчитано, что строительство полигона бюджетнее, чем возведение мусоросжигательного завода.

- Для строительства объекта «Экотехнопарк Центральный» предусмотрен 1 миллиард 982 тысячи рублей, в том числе в части обработки, утилизации, обезвреживания – 623 миллиона рублей, в части размещения – 1 миллиард 359 тысяч рублей, - говорится в проекте территориальной схемы.

Из почти двух миллиардов, которые требуется на строительство нового комплекса, 800 миллионов возьмет на себя область, а более 1 миллиарда рублей рассчитывают привлечь за счет так называемых внебюджетных средств – то есть их заложат в тариф. Кстати, рост тарифов новая схема тоже предусматривает, и значительный, к концу действия документа – 2030 году, он вырастет по отношению в нынешнему в два раза. .

ИСТОЧНИК KP.RU