Житель Тамбовщины, чья поездка за границу оказалась под угрозой срыва, оплатил долг по алиментам

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-09T14:27:17+03:00

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В городе Котовске мужчина накопил задолженность по алиментным платежам на общую сумму 550 тысяч рублей. Он был неоднократно предупрежден об ответственности, которая наступает в случае их неуплаты, однако должного эффекта это не приносило.

Горе-отец полностью погасил задолженность лишь после того, как судебный пристав-исполнитель ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU