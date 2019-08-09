В Тамбовской области разыскивают 86-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-09T12:32:41+03:00

Пожилая женщина без вести пропала еще в прошлом году

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Тамбовские следователи разыскивают 68-летнюю Аверину Анастасию Никитичну, которая 8 ноября 2018 года около 12 часов дня ушла из дома, расположенного в Моршанском районе, и до настоящего времени об ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 85-87 лет, рост около 140-150 см., худощавого телосложения, волосы седые, заплетены в косичку, глаза карие. В день исчезновения на пенсионерке были: платок зеленого либо синего цвета, пальто болоньевое темно-коричневого цвета, гамаши черного цвета, сапоги камуфлированные.

- В случае, если Вам известны какие-либо сведения о разыскиваемой, просьба сообщить об этом в Моршанский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области по телефонам: 8 (47533) 4-97-14 или 8-915-880-96-94, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU