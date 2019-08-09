Тамбовские школы готовы к 1 сентября

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-09T10:31:12+03:00

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В Тамбове 20 общеобразовательных учреждений прошли перед новым учебным годом тщательную проверку. Обследование завершилось в школе № 30 в Пехотке.

Здесь второй год при совместной работе со спортшколой № 5 работает тир, на базе которого уже проходили областные соревнования по пулевой стрельбе. В первом корпусе школы прошел косметический ремонт, заменена мягкая кровля на крыше между левым и правым крылом здания. 1 сентября сюда придут более 1200 учеников.

- Все школы города Тамбова прошли проверку и готовы к новому учебному году. Есть, конечно, определенные замечания, которые требуется устранить до 1 сентября, - отмечают в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU