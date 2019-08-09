Жителя Тамбовской области наказали за продажу «пиратских» программ

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-09T09:59:29+03:00

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Городской суд Котовска вынес приговор 29-летнему местному жителю. Мужчину обвинили в незаконном использовании объектов авторского права.

- В суде установлено, что в целях извлечения дохода от незаконного использования объектов авторского права, обвиняемый, используя свой персональный компьютер, скопировал в сети Интернет компьютерную программу «Microsoft Windows 7. Максимальная», исключительные авторские права на которую, принадлежат корпорации «Microsoft» («Майкрософт»), и дал объявление в сети Интернет о том, что оказывает помощь по установке компьютерных программ, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Эту и другие программы мужчина скопировал на компьютер клиенту, получив за это 1 тысячу рублей. При этом стоимость некоторых легальных программных продуктов составляет более 1,8 млн рублей, а другие и вовсе не распространяют лицензии на программное обеспечение на территории Российской Федерации.

«Microsoft» имущественных требований и претензий к обвиняемому не предъявила. Тем не менее, суд приговорил горе-хакера к 2 годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU